RTL Group prévoit que l'unité de diffusion en continu sera rentable en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la conférence de presse au paragraphe 5, ajout du contexte de l'acquisition de Sky Deutschland au paragraphe 4) par Cian Muenster et Emanuele Berro

Le radiodiffuseur européen RTL Group

RRTL.DE prévoit que son activité de streaming sera rentable en 2026, a-t-il déclaré jeudi, alors que la société vise à réduire les pertes subies en raison d'une expansion agressive. Le diffuseurVOX s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de l'activité de streaming se situe entre 25 millions d'euros (28,87 millions de dollars) et 50 millions d'euros en 2026, après avoir presque atteint le seuil de rentabilité au quatrième trimestre 2025.

Elle a fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté de 661 millions d'euros en 2025, en baisse de 8 % sur un an, dépassant l'estimation consensuelle de 652 millions d'euros fournie par l'entreprise. RTL devrait achever l'acquisition de Sky Deutschland cette année, ce qui lui permettra de se hisser à la troisième place sur le marché allemand de la diffusion en continu, loin devant le service de Disney DIS.N , mais derrière Netflix

NFLX.O et le service Prime Video d'Amazon.com AMZN.O .

"Nous vivons depuis des années avec une faiblesse économique en Allemagne, qui ne nous a pas empêchés de développer notre activité de streaming. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs en matière de streaming cette année", a déclaré Thomas Rabe, directeur général de RTL, lors d'une conférence de presse.

RTL propose un dividende de 5,50 euros par action, grâce à la vente de RTL Nederland en juillet.

(1 $ = 0,8660 euros)