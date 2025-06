RTL Group: accord pour l'acquisition de Sky Deutschland information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - RTL Group a annoncé un accord pour l'acquisition de Sky Deutschland (DACH). Le prix d'acquisition se compose de 150 millions d'euros en numéraire et d'une contrepartie variable liée à l'évolution du cours de l'action RTL Group.



La transaction combine les droits sportifs premium de Sky - y compris la Bundesliga, la DFB-Pokal, la Premier League et la Formule 1 - avec les principales marques de divertissement et d'information de RTL sur RTL+, la télévision gratuite et la télévision payante.



Thomas Rabe, DG de RTL Group, a déclaré : ' La combinaison de RTL et de Sky réunira deux des marques de divertissement et de sport les plus puissantes d'Europe et créera une proposition vidéo unique sur la télévision gratuite, la télévision payante et le streaming. Cela stimulera notre activité de streaming, avec un total d'environ 11,5 millions d'abonnés payants, diversifiera davantage nos sources de revenus'.





