RPT-Nouveaux foyers épidémiques en Australie, l'assouplissement des restrictions en suspens

(RPT syntaxe § 2) MELBOURNE, 14 octobre (Reuters) - Plusieurs foyers de contamination par le coronavirus ont été identifiés dans les deux États les plus peuplés d'Australie, ont annoncé mercredi les autorités, et l'exécutif de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a décidé de suspendre l'assouplissement de certaines restrictions. L'Australie, qui a jusqu'à présent fait montre d'efficacité dans sa gestion de l'épidémie, fait état de 904 décès et seulement 245 cas actifs, c'est-à-dire testés positifs sur une période récente, d'après les statistiques officielles. La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, craint néanmoins que le plus peuplé des États australiens ne connaisse une nouvelle transmission communautaire majeure, après qu'un foyer épidémique a été identifié à Lakemba, dans la banlieue sud-ouest de Sydney. "Nous étions sur le point d'assouplir davantage les restrictions liées au secteur de l'hôtellerie", a-t-elle déclaré. "J'ai toujours bon espoir que nous le pourrons." L'État de Victoria, épicentre australien de la deuxième vague de contaminations par le coronavirus, a signalé sept nouvelles infections et cinq décès supplémentaires en 24 heures. Après la confirmation de trois nouvelles infections, dans la ville de Shepparton, au nord-est de Melbourne, provoquées par un chauffeur routier, le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews, a exhorté les habitants à signaler leurs déplacements afin de permettre un meilleur traçage de leurs contacts. (Melanie Burton version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

