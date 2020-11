Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-GB-Boris Johnson prend pour chef de cabinet un consultant en affaires Reuters • 26/11/2020 à 16:08









(RPT dernier paragraphe) LONDRES, 26 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a choisi jeudi Dan Rosenfield, un consultant en affaires et ancien responsable du Trésor, comme nouveau chef de cabinet. Cette nomination fait suite au départ du principal conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, considéré parfois comme le "cerveau" du Premier ministre et le principal artisan du Brexit. "Le Premier ministre a nommé aujourd'hui Dan Rosenfield comme son chef de cabinet", a indique le 10, Downing Street dans un communiqué, ajoutant que ce dernier prendrait officiellement ses fonctions le 1er janvier. Dan Rosenfield a travaillé chez Hakluyt, une société de conseil en stratégie pour les entreprises et les investisseurs, où il était notamment directeur mondial de la clientèle des entreprises depuis 2016, a précisé le gouvernement britannique. Il a également été directeur de la banque d'investissement de Bank of America BAC.N . Il a aussi occupé pendant dix ans des fonctions au ministère des Finances, où il a été le collaborateur des ministres Alistair Darling et George Osborne. (William James; version française Claude Chendjou et Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

