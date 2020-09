Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Des milliers d'agriculteurs français gravement menacés par la chute des rendements Reuters • 08/09/2020 à 21:02









(Bien lire "Philippe Heusele", sans accent, au § 7) PARIS, 8 septembre (Reuters) - La mauvaise qualité des récoltes cette année en France risque de faire basculer dans le rouge beaucoup de céréaliers, dont un grand nombre sont menacés de devoir mettre la clef sous la porte, ont prévenu mardi les chambres d'agriculture. Les sécheresses du printemps et de l'été ont fait baisser le rendement des exploitations, de même que les dommages provoqués par des insectes. Le plan de relance présenté par le gouvernement prévoit 1,2 milliard d'euros pour soutenir l'agriculture. Le gouvernement a également proposé une levée de l'interdiction de certains pesticides afin de protéger la production de betterave sucrière pour faire face à la crise de la jaunisse transmise par les pucerons. Mais dans certaines régions aux sols moins riches et déjà atteints par les effets du changement climatique, la situation va empirer alors que les précédentes récoltes étaient déjà inquiétantes. "Dans ces zones, s'il n'y pas de mesures de soutien rapides, on aura 15% des agriculteurs qui ne passeront pas l'année", a déclaré le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (ACPA), Sébastien Windsor, évoquant lors d'une conférence de presse "un phénomène sans précédent". "On parle de plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs dans une impossibilité de continuer leur activité", a-t-il précisé par la suite sur France Info. L'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) évoque une année "particulièrement désastreuse pour les céréaliers", selon les termes de son secrétaire général, Philippe Heusele. Plus de la moitié des céréaliers devraient être dans le rouge à la fin de l'année, estime l'AGPB. (Gus Trompiz et Sybille de La Hamaide version française Henri-Pierre André)

