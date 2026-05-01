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RPT BOURSE-A Wall Street, le Dow a cédé 0,24%, le Nasdaq a pris 0,90%
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 22:09

(Répétition du titre)

La Bourse de New York a fini sur une note indécise vendredi, l'indice Dow Jones .DJI cédant 121,20 points (-0,24%) à 49.530,94.

Mais le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 23,31 points, soit 0,32%, à 7.232,32. Et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 223,33 points (+0,90%) à 25.115,64.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a pris 0,5%, le S&P 500 0,9% et le Nasdaq 1,1%.

Il s'agit de la sixième semaine de hausse consécutive pour le S&P 500 et le Nasdaq, série la plus longue depuis octobre alors que le moment de la sortie de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a provoqué une flambée des cours du pétrole, paraît encore éloigné dans le temps.

Avec l'arrivée du mois de mai, les marchés entament une période de six mois qui s'avère historiquement morose pour les actions. Selon les données de Fidelity, depuis 1945, le S&P 500 a enregistré une hausse annuelle moyenne d'environ 2 % entre mai et octobre. Ce chiffre est à comparer à un progrès d'environ 7 % entre novembre et avril.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Version française Benoit Van Overstraeten)

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 499,27 Pts Index Ex -0,31%
NASDAQ Composite
25 114,44 Pts Index Ex +0,89%
S&P 500 INDEX
7 230,12 Pts CBOE +0,29%
USA BENCHMARK 10A
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