Royaume-Uni: retour à la croissance dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur britannique des services a renoué avec la croissance au mois de mai, même si cette hausse n'a été que 'marginale', montrent les résultats d'une enquête publiés mercredi.



L'indice PMI définitif des services produit par S&P Global définitif est passé de 49 en avril à 50,9 le mois passé, au-dessus du seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction, et supérieur à son estimation initiale de 50,2.



'Le secteur des services a repris des couleurs en mai, porté par l'apaisement des craintes liées aux droits de douane américains, le redressement des marchés financiers mondiaux et une confiance accrue de la clientèle, autant de facteurs qui ont soutenu la reprise de la croissance', explique Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.