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Royaume-Uni : léger repli des ventes de détail en février
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:10

Le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a diminué de 0,4% en février 2026, après un bond de 2% en janvier ( 1,8% en estimation initiale) et une hausse de 0,1% en décembre 2025 ( 0,4% annoncée précédemment).

"Les volumes des détaillants hors magasin ont diminué en février, les commerçants suggérant que les consommateurs ont avancé leurs dépenses à janvier afin de maximiser les remises durant cette période", met en avant l'ONS, qui publie ces chiffres.

Sur l'ensemble des trois mois jusqu'en février 2026, les ventes de détail britanniques en volume ont toutefois progressé de 0,7%, par rapport à la période de trois mois précédente (soit jusqu'en novembre 2025).

Selon l'Office national de statistiques, cette hausse est principalement due à de meilleures ventes pour les détaillants hors magasin, ainsi qu'à des volumes de ventes d'oeuvres d'art élevés en janvier 2026.

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