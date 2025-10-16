Royaume-Uni: léger rebond du PIB en août grâce à l'industrie
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 10:11
A en croire ces chiffres, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% en août, conformément aux attentes des analystes, après s'être contracté de 0,1% en juillet.
Sur les trois mois clos fin août, le PIB britannique affiche une croissance de 0,3%, à comparer à 0,2% à fin juillet.
D'après l'ONS, la production industrielle britannique a diminué de 0,3% sur les trois mois à août, mais s'est accrue de 0,4% sur le mois d'août, là où le consensus anticipait une contraction de 0,5%.
En hausse de 0,7%, la production manufacturière proprement dite a été principalement tirée par les secteurs de l'électricité et du gaz.
Par ailleurs, le déficit commercial britannique s'est atténué de 1,1 milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre pour s'établir à 20,3 milliards en août, à la faveur d'une stabilisation des importations, toujours selon des chiffres publiés par l'ONS.
