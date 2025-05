Royaume-Uni: le PMI composite se redresse en mai information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité du secteur privé britannique s'atténue en mai, au vu de l'indice PMI flash composite de l'activité globale -calculé par S&P Global-, qui ressort à 49,4 en mai, contre 48,5 le mois précédent.



Les enquêteurs précisent qu'une très légère hausse de l'activité du secteur des services (indice à 50,2) a aidé à compenser la chute la plus forte de la production manufacturière (indice à 44,8) depuis octobre 2023.



Au niveau global, ils soulignent que des prises de nouvelles commandes plus faibles ont pesé sur la production du secteur privé du Royaume-Uni, mais que les attentes des entreprises se sont redressées depuis leur chute observée en avril.





