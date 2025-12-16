Royaume-Uni: la croissance s'accélère en décembre dans le secteur privé (PMI)
L'indice PMI composite - qui mesure à la fois les services et l'industrie - est ressorti à 52,1 ce mois-ci dans sa version "flash", contre 51,2 en novembre, alors que les analystes attendaient un rebond plus limité en direction de 51,7.
Dans les services, le PMI s'est établi à 52,1 en données préliminaires, à comparer avec 51,3 le mois précédent, un chiffre là encore supérieur au consensus qui visait 52.
Celui ayant trait à l'industrie manufacturière s'est quant à lui accru à 51,2 en version "flash", après 50,2 en novembre, ce qui marque un plus haut de 15 mois.
Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence en charge de l'enquête, explique que les entreprises britanniques ont semblé encouragées en partie par la levée de l'incertitude qui était liée la présentation du budget d'automne.
Selon ses estimations, le PIB britannique devrait ainsi progresser de 0,2% en décembre, en comparaison d'une croissance de quatrième trimestre attendue sur un rythme plus modeste, autour de 0,1%.
"Mais dans l'ensemble, la croissance reste timide et l'expansion de l'activité dépend encore beaucoup des secteurs de la technologie et des services financiers, pendant que beaucoup d'autres secteurs peinent à se développer, voire reculent", prévient-il.
