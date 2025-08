Royaume-Uni: la croissance ralentit dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 10:52









(Zonebourse.com) - La croissance de l'activité a ralenti dans le secteur britannique des services en juillet, à en croire les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat au Royaume-Uni.



L'indice PMI est ressorti à 51,8 dans sa version finale en juillet, toujours au-dessus du seuil des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité, mais bien en-dessous des 52,8 enregistrés au mois de juin.



Dans un communiqué, S&P Global met en évidence l'aversion au risque et le faible niveau de confiance chez les clients, mais aussi les inquiétudes entourant la hausse des coûts salariés qui vient pénaliser les nouvelles embauches.



Côté positif, l'optimisme des chefs d'entreprise s'est récemment renforcé en raison de l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis et en perspective d'une probable baisse des taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année, qui devrait soutenir à la fois le moral des entreprises et la confiance des consommateurs, indique S&P Global.





