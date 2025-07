Royaume-Uni: la croissance accélère dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - La croissance a accéléré dans le secteur britannique des services au mois de juin, selon les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat au Royaume-Uni.



Son indice est ainsi ressorti à 52,8 en juin, contre 50,9 en mai et 51,1 en version préliminaire 'flash'.



Il s'agit d'un plus bas de dix mois.



Dans son communiqué, S&P Global Market Intelligence met en avant un rythme de croissance 'solide', quoiqu'encore inférieur à sa moyenne de long terme de 54,3.



'Les données du mois de juin témoignent d'un rebond modéré de la croissance du secteur tertiaire, sous l'impulsion d'un redressement de l'activité domestique et de la consommation après l'accès de faiblesse observé au printemps', commente Tim Moore, économiste au cabinet de recherche.



S&P Global fait par ailleurs remarquer que les nouvelles commandes ont progressé pour la première fois en trois mois et que l'inflation constaté au niveau des prix de ventes est revenue à son plus bas niveau depuis février 2021.





