 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 718,57
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Royaume-Uni: la contraction de l'industrie s'est accentuée en août
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 10:57

(Zonebourse.com) - Les entreprises britanniques du secteur industriel ont encore vu leur activité se contracter en août, au moment où s'exacerbaient les tensions commerciales avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains.

L'indice PMI des directeurs d'achats S&P Global est retombé à 47 le mois dernier, au plus bas depuis trois mois, contre 48 en juillet.

Il reste en-dessous de la barre des 50 points qui délimite croissance et contraction, pour le 11ème mois consécutif, attestant clairement des difficultés que rencontre actuellement l'économie britannique.

Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, indique que le mois d'août a été caractérisé par une forte baisse des nouvelles commandes, qui ont chuté à des rythmes parmi les plus marqués observés au cours des deux dernières années.

'Les perspectives pour le secteur restent donc clairement très incertaines. Les industriels craignent en effet que d'éventuelles décisions de politique gouvernementale - y compris de possibles hausses d'impôts - puissent encore nuire à leur compétitivité sur les marchés domestiques et à l'exportation', souligne-t-il.

'Le budget à venir jouera donc probablement un rôle très important pour orienter la confiance des entreprises quant à l'année à venir', conclut l'analyste








Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping lors d'une retransmission d'un sommet à Tianjin, le 1er septembre ( AFP / Pedro PARDO )
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP 01.09.2025 12:19 

    Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite

  • societe générale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    Société Générale: Deutsche Bank passe à l'achat, avec un objectif relevé
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:16 

    (Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Quatre nominations à la direction chez Atos
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:03 

    (Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank