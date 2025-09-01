Royaume-Uni: la contraction de l'industrie s'est accentuée en août information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 10:57









(Zonebourse.com) - Les entreprises britanniques du secteur industriel ont encore vu leur activité se contracter en août, au moment où s'exacerbaient les tensions commerciales avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains.



L'indice PMI des directeurs d'achats S&P Global est retombé à 47 le mois dernier, au plus bas depuis trois mois, contre 48 en juillet.



Il reste en-dessous de la barre des 50 points qui délimite croissance et contraction, pour le 11ème mois consécutif, attestant clairement des difficultés que rencontre actuellement l'économie britannique.



Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, indique que le mois d'août a été caractérisé par une forte baisse des nouvelles commandes, qui ont chuté à des rythmes parmi les plus marqués observés au cours des deux dernières années.



'Les perspectives pour le secteur restent donc clairement très incertaines. Les industriels craignent en effet que d'éventuelles décisions de politique gouvernementale - y compris de possibles hausses d'impôts - puissent encore nuire à leur compétitivité sur les marchés domestiques et à l'exportation', souligne-t-il.



'Le budget à venir jouera donc probablement un rôle très important pour orienter la confiance des entreprises quant à l'année à venir', conclut l'analyste



















