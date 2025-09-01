Royaume-Uni: la contraction de l'industrie s'est accentuée en août
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 10:57
L'indice PMI des directeurs d'achats S&P Global est retombé à 47 le mois dernier, au plus bas depuis trois mois, contre 48 en juillet.
Il reste en-dessous de la barre des 50 points qui délimite croissance et contraction, pour le 11ème mois consécutif, attestant clairement des difficultés que rencontre actuellement l'économie britannique.
Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, indique que le mois d'août a été caractérisé par une forte baisse des nouvelles commandes, qui ont chuté à des rythmes parmi les plus marqués observés au cours des deux dernières années.
'Les perspectives pour le secteur restent donc clairement très incertaines. Les industriels craignent en effet que d'éventuelles décisions de politique gouvernementale - y compris de possibles hausses d'impôts - puissent encore nuire à leur compétitivité sur les marchés domestiques et à l'exportation', souligne-t-il.
'Le budget à venir jouera donc probablement un rôle très important pour orienter la confiance des entreprises quant à l'année à venir', conclut l'analyste
A lire aussi
-
Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer