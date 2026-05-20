Royaume-Uni : l'inflation annuelle repasse sous les 3% en avril

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 2,8% sur un an en avril, soit un taux annuel inférieur de 0,5 point à celui observé le mois précédent, selon l'ONS (Office for National Statistics).

Ce dernier précise que le logement et les services ménagers ont le plus contribué à ce ralentissement de l'inflation annuelle, et qu'une forte hausse des prix du carburant automobile a été compensée par des effets baissiers d'autres catégories de la division transport.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,5% sur un an le mois dernier, après 3,1% en mars. Le taux annuel de l'IPC des biens a grimpé de 0,3 point à 2,4%, mais celui des services a chuté de 1,3 point à 3,2%.