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Royaume-Uni : l'inflation annuelle repasse sous les 3% en avril
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 08:20

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 2,8% sur un an en avril, soit un taux annuel inférieur de 0,5 point à celui observé le mois précédent, selon l'ONS (Office for National Statistics).

Ce dernier précise que le logement et les services ménagers ont le plus contribué à ce ralentissement de l'inflation annuelle, et qu'une forte hausse des prix du carburant automobile a été compensée par des effets baissiers d'autres catégories de la division transport.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,5% sur un an le mois dernier, après 3,1% en mars. Le taux annuel de l'IPC des biens a grimpé de 0,3 point à 2,4%, mais celui des services a chuté de 1,3 point à 3,2%.

Inflation
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