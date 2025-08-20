Royaume-Uni: l'inflation accélère un peu en juillet
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:10
En excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, l'IPC sous-jacent a grimpé de 3,8% sur un an le mois dernier, après 3,7% en juin. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,4 à 2,7%, et celui de l'IPC des services, de 4,7 à 5%.
L'ONS précise que les transports, en particulier les tarifs aériens, ont le plus contribué à l'accélération de l'inflation annuelle d'un mois sur l'autre. Par rapport à juin, les prix à la consommation se sont accrus de 0,1% en juillet.
