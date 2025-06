Royaume-Uni: l'activité se redresse un peu en juin (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur britannique s'est redressée en juin, à la faveur d'un apaisement des tensions inflationnistes revenues à un plus de bas de presque quatre ans et demi, à en croire les résultats de la dernière enquête PMI de S&P Global publiée lundi.



L'indice composite mesurant l'activité dans l'ensemble du secteur est ressorti à 50,7 sur le mois qui s'achève, contre 50,3 en mai.



Celui ayant trait au secteur des services a progressé à 51,3 en version 'flash' contre 50,9 le mois précédent, tandis que le PMI relatif à l'industrie manufacturière s'est établi à 47,7 après 46,4 en mai.



En dépit de ce redressement, Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, évoque une économie britannique toujours 'maussade' avec une croissance attendue à seulement 0,1% sur l'ensemble du deuxième trimestre.





