Royaume-Uni: hausse des ventes de détail en mars information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 0,4% en mars après une hausse de 0,7% en février, selon des données publiées vendredi par l'Office national des statistiques (ONS).



Selon l'Office national des statistiques, la météo favorable du mois écoulé a soutenu les ventes de vêtements et d'équipements de plein air, une progression qui a toutefois partiellement compensée par le repli des ventes des supermarchés.



Cette embellie sur le front de la consommation se confirme également sur l'ensemble du premier trimestre, une période pendant laquelle les ventes de détail ont grimpé de 1,6% par rapport au trimestre précédent.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport au premier trimestre 2024, leur progression atteint même 1,7%.





