Royaume-Uni: croissance modeste dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le secteur des services en Grande-Bretagne n'a que modestement progressé en février, montrent les résultats de l'étude S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats publiée mercredi, une dynamique qui ne rassure pas quant à l'état de la croissance dans le pays.



L'indice PMI mesurant l'activité dans le secteur tertiaire s'est établi à 51 le mois dernier, en petite hausse par rapport aux 50,8 enregistrés au mois de janvier.



S'il ressort au-dessus de la barre des 50 points synonyme de croissance pour le 16ème mois consécutif, l'indice s'inscrit bien en-dessous de sa moyenne de long terme établie à 54,3, fait valoir S&P Global.



D'après le cabinet de recherche économique, les entreprises du secteur s'inquiètent principalement du manque de nouvelles affaires venant remplacer les projets précédemment bouclés.



'Il y a clairement une perte de dynamique de croissance depuis l'automne dernier et les données avancées de l'enquête continuent de suggérer un risque élevé de stagflation à l'horizon', prévient Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.