Royaume-Uni: croissance 'marginale' dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Le secteur britannique des services n'a signé qu'une croissance marginale au mois de décembre, montre les derniers résultats de l'étude S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée lundi.



L'indice PMI des services calculé dans cette enquête est remonté à 51,1 dans sa version définitive le mois dernier après être ressorti à 50,8 en novembre.



Ce redressement est toutefois moins prononcé que ce que pouvait indiquer la première version de l'indice, qui s'était établi à 51,4.



Au-delà de l'impact négatif lié à la mise en place du budget d'automne, qui prévoit une contribution plus élevée des entreprises aux cotisations à la sécurité sociale, S&P Global souligne que la remontée de l'inflation - revenue en décembre à un plus haut de huit mois - est venue s'ajouter à cette conjoncture économique morose sur le court terme.





