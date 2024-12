Royaume-Uni: croissance maintenue mais l'emploi cale (PMI) information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le secteur privé britannique a maintenu le cap de la croissance au mois de décembre malgré un fléchissement évident au niveau de l'emploi, montre la version préliminaire de l'indice PMI dévoilée ce lundi.



L'indice PMI composite 'flash' de S&P Global, qui intègre à la fois les services et l'industrie, est ressorti à 50,5 ce mois-ci, sans changement par rapport au mois de novembre.



Il se maintient ainsi au-dessus de la barre de 50 points, qui marque la séparation entre contraction et croissance de l'activité.



L'indice PMI du seul secteur des services est ressorti à 51,4, après 50,4 le mois dernier, tandis que celui mesurant l'industrie manufacturière s'est replié à 47,3, contre 48 en novembre.



Dans son rapport, Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, décrit un climat économique morose au Royaume-Uni en cette fin d'année 2024, avec une croissance au point mort et une inflation qui se réveille.



La baisse des embauches a notamment conduit à une dégradation du marché de l'emploi, qui a signé en décembre sa plus forte baisse depuis la crise financière de 2009, périodes de pandémie exclues, fait-il tout particulièrement valoir.





