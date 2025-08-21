Royaume-Uni: accélération surprise de l'activité économique en août (Flash PMI)

L'activité du secteur privé a progressé en août au Royaume-Uni à son rythme le plus élevé depuis un an, une dynamique inattendue portée par les services, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global, qui insiste cependant sur la fragilité de l'environnement économique.

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Cet indicateur de croissance de référence s'est porté à 53 en août, un chiffre supérieur aux anticipations des analystes compilées par Bloomberg, après avoir atteint 51,5 en juillet --un indice supérieur à 50 signifie une expansion économique.

"Le secteur des services a été le moteur de cette expansion, mais l'industrie manufacturière a également montré de nouveaux signes de stabilisation", souligne Chris Williamson économiste de S&P Global.

Une telle vigueur constitue une surprise pour les analystes, le Royaume-Uni venant d'enregistrer à une croissance fragile de 0,3% au deuxième trimestre.

Pour Matt Swannell, analyste chez EY Item Club, les résultats de cette enquête doivent ainsi être pris "avec beaucoup de prudence" car "les conditions économiques indiquent toujours une croissance faible".

"L'inflation augmente (+3,8% en juillet, ndlr) alors que la progression des salaires ralentit, la politique budgétaire se durcit (...) et l'incertitude persiste", relève-t-il.

"Nous restons très sceptiques quant à la durabilité de cette performance", renchérit Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

"Un été plus chaud que d'ordinaire profite probablement au secteur des services, soutenant notamment le commerce de détail, le tourisme et l'hôtellerie. Cependant, cela ne constituera probablement qu'un sursaut temporaire", développe-t-il, disant s'attendre "à un ralentissement de la croissance" d'ici la fin de l'année.

L'enquête de S&P Global montre que les entreprises restent préoccupées par l'incertitude géopolitique, entre guerre commerciale et conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que par l'impact des récentes mesures gouvernementales, notamment la hausse des cotisations patronales entrée en vigueur en avril.

Ces inquiétudes pourraient s'accentuer avec la perspective de nouvelles hausses d'impôts à l'automne, lors de la présentation du budget par la ministre des Finances, Rachel Reeves.

Malgré des emprunts inférieurs aux prévisions en juillet, les analystes jugent ces hausses inévitables pour assurer l'équilibre du budget britannique.