Royaume-Uni: accélération dans les services en mars (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - L'indice PMI des services au Royaume-Uni a accéléré en mars, à 52,5 contre 51 en février, remontant ainsi à son plus haut niveau depuis août dernier.



Dans un communiqué, S&P Global - à l'origine de l'indicateur - souligne que cette amélioration est due à un retournement, quoique marginal, des prises de commandes, qui ont progressé à leur rythme le plus marqué depuis le mois de novembre.



Le cabinet de recherche économique précise que le PMI du secteur des services ressort néanmoins à un niveau inférieur à sa moyenne de long terme (54,3 points), signalant un rythme de croissance seulement 'modéré'.



S&P Global fait remarquer que la hausse de l'indice PMI des services s'explique principalement par le dynamisme des secteurs de la technologie et des services financiers, ceux des transports, des loisirs et de l'hôtellerie-restauration ayant dû faire face à des conditions d'activité jugées plus difficiles en mars.





