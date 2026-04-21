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Royal Unibrew sombre alors que PepsiCo cède sa licence d'embouteillage à Carlsberg
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Boleslaw Lasocki

Les actions de Royal Unibrew RBREW.CO ont perdu plus d'un quart de leur valeur mardi après que PepsiCo

PEP.O a remanié ses contrats d'embouteillage dans les pays nordiques, accordant à Carlsberg CARLb.CO une victoire à long terme et portant un coup à son plus petit rival danois.

Royal Unibrew a chuté de 26 %, mettant l'action sur la voie de sa pire journée et la poussant à son niveau le plus bas depuis octobre 2022, après que la société a déclaré que son partenariat avec PepsiCo dans certaines parties de l'Europe du Nord prendrait fin en 2028.

Le brasseur danois n'est pas parvenu à s'entendre sur les conditions d'extension des licences couvrant le Danemark, y compris le commerce frontalier avec l'Allemagne, la Finlande et les États baltes - une activité qui représente au total environ 13 % du chiffre d'affaires du groupe.

"Il n'a pas été possible de parvenir à un accord", a déclaré Royal Unibrew dans un communiqué. La société restera un partenaire de PepsiCo dans les pays du Benelux. Par ailleurs, mardi, Carlsberg a déclaré avoir convenu avec PepsiCo de reprendre la vente, la production et la distribution des boissons Pepsi au Danemark, en Finlande et dans les États baltes à partir du début de l'année 2029. Carlsberg a déclaré que ses accords d'embouteillage actuels avec Coca-Cola

KO.N au Danemark et en Finlande se poursuivraient jusqu'à leur expiration à la fin de 2028.

Citi a déclaré que la perte pourrait entraîner une forte baisse des bénéfices de Royal Unibrew, tandis que la décision devrait être bien accueillie par les actionnaires de Carlsberg, car elle clarifie la stratégie du groupe et le confirme comme partenaire privilégié de PepsiCo en Europe.

"Nous pensons que Royal Unibrew aurait aimé continuer à travailler avec Pepsi et la perte de ce contrat laissera un grand vide dans le portefeuille scandinave du groupe", a déclaré Simon Hales, analyste de la banque américaine.

Les actions de Carlsberg ont baissé de 1,4 %.

Valeurs associées

CARLSBERG B ORD
820,800 DKK LSE Intl -1,79%
COCA-COLA CO
74,765 USD NYSE -0,99%
PEPSICO
154,4900 USD NASDAQ -1,59%
ROYAL UNIBREW
425,000 DKK LSE Intl -23,18%
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