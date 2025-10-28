 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 233,50
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Royal Caribbean s'effondre : les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du croisiériste Royal Caribbean

RCL.N chutent d'environ 10 % à 290,60 $ - leur niveau le plus bas depuis juin 2025

** Si les pertes se maintiennent, l'action devrait connaître sa pire journée depuis avril 2025

** Prévisions du bénéfice ajusté du quatrième trimestre entre 2,74 et 2,79 dollars par action, contre 2,89 dollars estimés par les analystes, d'après les données compilées par LSEG

** Révision à la hausse des perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais en deçà des estimations des analystes

** Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 15,58 et 15,63 dollars par action, contre 15,68 dollars estimés par les analystes

** Chiffre d'affaires de 5,14 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 5,16 milliards de dollars

** Cependant, le bénéfice trimestriel ajusté de 5,75 $ par action, contre des estimations de 5,67 $ par action

** Les actions de sociétés comparables comme Carnival Corp

CCL.N ont baissé de 4 %, Norwegian Cruise Line NCLH.N a baissé d'environ 5 %, Viking Holdings VIK.N a baissé d'environ 3 %

** Jusqu'à la dernière clôture, RCL a augmenté de près de 39 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARNIVAL
28,010 USD NYSE -4,78%
NORW CRS LINE
22,245 USD NYSE -5,42%
RYL CARIBBEAN CR
289,190 USD NYSE -9,70%
VIKING
58,505 USD NYSE -3,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank