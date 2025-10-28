Royal Caribbean s'effondre : les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du croisiériste Royal Caribbean

RCL.N chutent d'environ 10 % à 290,60 $ - leur niveau le plus bas depuis juin 2025

** Si les pertes se maintiennent, l'action devrait connaître sa pire journée depuis avril 2025

** Prévisions du bénéfice ajusté du quatrième trimestre entre 2,74 et 2,79 dollars par action, contre 2,89 dollars estimés par les analystes, d'après les données compilées par LSEG

** Révision à la hausse des perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais en deçà des estimations des analystes

** Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 15,58 et 15,63 dollars par action, contre 15,68 dollars estimés par les analystes

** Chiffre d'affaires de 5,14 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 5,16 milliards de dollars

** Cependant, le bénéfice trimestriel ajusté de 5,75 $ par action, contre des estimations de 5,67 $ par action

** Les actions de sociétés comparables comme Carnival Corp

CCL.N ont baissé de 4 %, Norwegian Cruise Line NCLH.N a baissé d'environ 5 %, Viking Holdings VIK.N a baissé d'environ 3 %

** Jusqu'à la dernière clôture, RCL a augmenté de près de 39 % depuis le début de l'année