Royal Caribbean s'effondre : les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

28 octobre - ** Les actions du croisiériste Royal Caribbean RCL.N chutent d'environ 9 % à 295 $ avant le marché

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 2,74 et 2,79 dollars par action, contre 2,89 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Révision à la hausse des perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais en deçà des estimations des analystes

** Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 15,58 et 15,63 dollars par action, contre 15,68 dollars estimés par les analystes

** Chiffre d'affaires de 5,14 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 5,16 milliards de dollars estimés

** Bénéfice trimestriel ajusté de 5,75 $ par action par rapport aux estimations de 5,67 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 39 % depuis le début de l'année