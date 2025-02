Royal Caribbean prévoit un milliard de dollars de rachats d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Avec l'annonce d'aujourd'hui, près de 500 millions de dollars de dividendes ont été versés ou déclarés au cours des quatre derniers mois. Associées au programme de rachat d'actions dernièrement autorisé, ces mesures reflètent notre confiance dans notre entreprise, notre concentration sur une allocation disciplinée du capital et notre engagement à offrir de la valeur à long terme aux actionnaires."

"Notre solide performance et notre solide bilan nous permettent d'élargir encore l'allocation de capital tout en investissant dans l'avenir", a déclaré Jason Liberty, président et CEO du Royal Caribbean Group.

