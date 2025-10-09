Roundhill relance son ETF pour suivre les actions «mèmes» et les tendances de l'investissement de détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee

Roundhill Investments a relancé un fonds négocié en bourse qu'elle avait fermé il y a deux ans et qui est conçu pour suivre l'univers en constante évolution des actions "mèmes" et les activités des investisseurs particuliers qui les apprécient, a déclaré le fournisseur d'ETF mercredi.

Le nouveau fonds géré activement, le Roundhill Meme Stock ETF, négocié sous le symbole "MEME", cherche à capitaliser sur une tendance qui a captivé les négociateurs boursiers américains par intermittence depuis la pandémie, lorsqu'une vague de nouveaux investisseurs particuliers s'est rendue sur les plates-formes de médias sociaux comme Reddit pour discuter de leurs théories d'investissement et partager leurs valeurs les plus prometteuses.

Roundhill a d'abord lancé l'ETF en 2021 pour capter cette première flambée d'exubérance des actions "mèmes", dominée par des sociétés telles que la chaîne de cinémas AMC Entertainment

AMC.N et GameStop GME.N . La société a fermé le fonds deux ans plus tard face à la baisse d'intérêt des investisseurs.

Ce premier ETF était un fonds passif qui s'appuyait sur les mentions dans les médias sociaux et les positions courtes pour construire son portefeuille, a déclaré Sumit Roy, analyste chez ETF.com. Le nouvel ETF, selon M. Roy, met l'accent sur le volume des transactions et la volatilité. Il sera géré activement et pourra être rééquilibré aussi souvent qu'une fois par semaine afin de saisir les derniers rebondissements dans le monde des actions "mèmes".

Le portefeuille actuel de l'ETF comprend des sociétés telles que la plateforme immobilière résidentielle Opendoor Technologies OPEN.O , l'entreprise de technologie des piles à combustible Plug Power PLUG.O et des titres d'informatique quantique comme Rigetti RGTI.O .

"L'attention des investisseurs particuliers évolue par cycles", a déclaré Dave Mazza, directeur général de Roundhill. "Mais les moteurs qui les sous-tendent sont structurels" et créent des vagues récurrentes d'enthousiasme de la part des investisseurs particuliers pour une myriade de concepts. Ces moteurs, a-t-il dit, vont du lancement de plates-formes de transactions sans commission à la création de communautés en ligne d'investisseurs particuliers.

Le nouvel ETF, a-t-il ajouté, capturera le comportement des communautés d'investisseurs particuliers en ligne et inclura "les entreprises qui deviennent des points de contact culturels et de marché".

Dan Sotiroff, analyste chez Morningstar, place le nouvel ETF dans la catégorie des ETF thématiques, un groupe qui, selon lui, a tendance à sous-performer sur le long terme.

Les analystes, les universitaires et les organisations commerciales qui ont étudié la croissance de l'investissement autonome des particuliers et son impact sur les marchés financiers estiment que ce groupe représente aujourd'hui entre 10 % et plus de 20 % de l'ensemble des transactions.

Marco Iachini, vice-président senior de la recherche chez Vanda Research, a déclaré que ce chiffre est nettement plus élevé pour les actions qui captent l'imagination et l'intérêt de la communauté des investisseurs particuliers, y compris les actions "mèmes".