Rouge vif en Europe en début de semaine

(AOF) - La plupart des places européennes est attendue en très net repli ce matin à l’ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait perdre 1,15%, et le DAX 40 à Francfort devrait céder 0,90%. Un mouvement lié à la chute du prix des métaux précieux : l’once d’or abandonne 4,80%, tandis que celle d’argent trébuche lourdement de 9% ce matin. Le pétrole n’est pas en reste avec une baisse supérieure à 2% pour le WTI et le Brent. Les investisseurs auront également des publications d’entreprises à surveiller, principalement aux Etats-Unis (Palantir, Walt Disney…).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cafom

Cafom a publié des comptes mitigés pour l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros.

Capgemini

Pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par la révélation de la signature d'un contrat entre une de ses filiales et l'agence américaine de contrôle de l'immigration ICE, Capgemini a décidé de céder l'entité concernée, CGS (Capgemini Government Solutions).

Europlasma

Europlasma a annoncé, que dans le cadre d'un appel d'offres international, sa filiale Valdunes Industries a été sélectionnée par une société américaine pour la fourniture de roues de train. Le montant du contrat s'élève à près de 4,3 millions de dollars, soit environ 3,6 millions d'euros.

Schneider Electric

Le groupe industriel poursuit le développement de l'actionnariat salarié avec une nouvelle opération couvrant une large partie de ses effectifs à l'international.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs suivront dans la matinée l'indice PMI manufacturier de la France, l'Allemagne et celui de la zone euro de janvier.

Dans l'après-midi (15h45) ils s'intéresseront, aux Etats-Unis, à l'indice PMI manufacturier de janvier, puis à 16h à l'indice PMI manufacturier de l'ISM.

Vendredi à Paris

Au terme de cette dernière séance de la semaine et du mois de janvier, les Bourses européennes ont fini sur une note positive après une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises. Signant une deuxième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a grappillé 0,68% à 8 126,53 points. Mais l'indice phare parisien perd sur la semaine 0,20% et cède 0,28% sur l'ensemble de ce mois. Il s'agit de son plus "mauvais" mois de janvier depuis janvier 2022 (-3,02%) avec le début des tensions Russie/Ukraine précédent l'invasion.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini la séance de vendredi en repli, une journée marquée par la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont également dû digérer une salve de publications d’entreprises et s’inquiètent de la durée du « shutdown » qui a débuté samedi dernier à minuit, même s’il devrait être de courte durée, jusqu’à demain selon Mike Johnson, président de la Chambre des représentants. Le Dow Jones a perdu 0,36%, à 48 892 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,94%, à 23 461 points et le S&P 500 a reculé de 0,43%, à 6 939 points.