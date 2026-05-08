Rouge férié en Europe
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 10:38
Autour de 10h30, le CAC 40 abandonne 0,75%, à 8 140,37 points, le DAX 40 à Francfort cède 0,96%, et l'Euro Stoxx 50 recule de 0,97%.
Le repli des indices est dû à un regain de tensions au Moyen-Orient où des échanges de tirs ont eu lieu, alors que les espoirs d'un accord de paix s'étaient nettement renforcés en début de semaine. L'armée américaine a toutefois indiqué qu'elle ne cherche pas une escalade contre l'Iran après les dernières frappes.
De son côté, Donald Trump a exhorté l'Iran de signer un accord rapidement et menaçant la République islamique de frappes beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes si elle ne signe pas.
Ces informations n'ont pas vraiment eu de conséquences sur les cours du pétrole. A New York, le WTI recule de 1,84%, à 95,10 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cède 2,30%, à 100,87 dollars.
Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,23%) et s'échange contre 1,1759 dollar.
A surveiller dans l'actualité macro et micro-économique
Au niveau des statistiques, le principal rendez-vous du jour ce sera la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain programmé à 14h30. Il y aura également à 16h, l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan.
Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la baisse supérieure aux attentes de l'excédent commercial allemand en mars. Il s'est installé à 14,3 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur un repli de 19,5 en février, à 17,8 milliards d'euros.
Autre déception en Allemagne, la production industrielle s'est affaissée de 0,7% en mars.
En ce qui concerne les entreprises, en Allemagne, Commerzbank cède 1,29%. Le groupe a pourtant dévoilé un bénéfice net en croissance de 9,4%, à 913 millions d'euros, au premier trimestre.
Toujours outre-Rhin, Evonik grimpe de 0,91%, après avoir atteint son objectif d'Ebitda ajusté sur les trois premiers mois de l'année. Le chimiste mise également sur un bon deuxième trimestre.
Dans l'Hexagone, Engie ( 0,07%) a annoncé avoir bouclé en avance le rachat d'UK Power Networks au Royaume-Uni.
Stellantis ( 0,84%) étudie la possibilité d'étendre un partenariat avec Leapmotor.
Fnac Darty (-0,14%) a obtenu l'aval de l'Autorité des marchés financiers pour l'offre publique déposée par EP FR Holdoc, une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, visant le groupe de distribution français.
A lire aussi
-
Le groupe bancaire allemand Commerzbank a tenté vendredi de repousser l'offre publique d'achat hostile lancée par sa concurrente italienne UniCredit avec la présentation d'un plan combinant suppression de 3.000 emplois supplémentaires et objectifs de rentabilité ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli vendredi, les investisseurs se montrant prudents après la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz, ce qui éloigne la perspective d'un accord de paix et fait remonter ... Lire la suite
-
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a fait part vendredi de son scepticisme quant à la nécessité de créer des stablecoins adossés à l'euro, estimant qu'ils pourraient entraver le travail de l'institution monétaire et aggraver ... Lire la suite
-
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend à une cérémonie de commémoration du 8-Mai à La Flèche (Sarthe). IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer