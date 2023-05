Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild: nomination pour les biens de consommation information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce l'arrivée de Marie Quintero-Johnson en tant que senior adviser, lui apportant plus de 30 ans d'expérience en conseil aux entreprises, acquises au sein de l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation au monde.



Avant de rejoindre le groupe financier, elle était en effet responsable du développement de l'entreprise chez Coca-Cola, où elle dirigeait une équipe chargée notamment de toutes les transactions de fusion, d'acquisition et de cession à l'échelle mondiale.





Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris 0.00%