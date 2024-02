Rothschild & Co s’implante en Arabie saoudite

Déjà présente au Qatar et aux Emirats arabes unis, la banque d’affaires Rothschild & Co annonce renforcer sa présence au Moyen orient avec l’ouverture d’un bureau à Riyadh en Arabie saoudite, afin de fournir à sa base clients croissante une meilleure proximité pour le conseil stratégique.

Cette initiative reflète la conviction de Rothschild & Co du potentiel de croissance du Royaume. Le nouveau bureau fournira une palette complète de services, notamment de conseil en fusions-acquisitions, en dette et restructuration, et en marchés de capitaux.

Il sera dirigé par Nasser Al Issa, managing director et responsable de l’Arabie saoudite, qui sera accompagné d’une équipe de banquiers « expérimentés avec une fine connaissance de la région ».

