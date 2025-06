Rothschild & Co: nomination en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce la nomination de Doug Fordyce au poste de Head of Energy, North America au sein de son activité Global Advisory, à compter du 2 juin 2025.



Fort de 30 ans d'expérience en fusions, acquisitions et restructurations dans le secteur énergétique, Doug Fordyce rejoindra l'équipe Infrastructure, Power, Renewables & Energy, basée à Houston.



Doug Fordyce arrive en provenance de chez Lazard, où il a dirigé le bureau de Houston après plus de vingt ans en tant que Managing Director. Il a également exercé chez Credit Suisse First Boston et Donaldson, Lufkin & Jenrette.



Cette arrivée renforce la stratégie de développement de Rothschild & Co au Texas et en Amérique du Nord dans le secteur de l'énergie.





