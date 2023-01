Rothschild & Co engage le directeur de la gestion de fortune et d'actifs UK de Berenberg

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co vient de recruter Richard Brass comme managing director au sein de sa branche de gestion de fortune au Royaume-Uni. Il sera chargé de diriger une nouvelle équipe de conseil clients, et sera épaulé par son ancienne collègue Becky Orme. Tous deux arrivent de Berenberg, où Richard Brass dirigeait la gestion de fortune et d'actifs pour le Royaume-Uni.

Ce dernier évoluait chez Berenberg depuis 2011. Auparavant, il a travaillé trois ans chez Schroders Private Banking in 2008.