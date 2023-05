Rothschild & Co crée un pôle sur les marchés privés au sein son activité de gestion information fournie par Newsmanagers • 26/05/2023 à 11:00

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co annonce la création d’un pôle Private Markets au sein de sa division de gestion de fortune et d’actifs. Il s’agira d’une nouvelle équipe commerciale pour créer une offre de marchés privés plus en phase avec les attentes des clients dans l’univers de la gestion de patrimoine et gestion d’actifs.L'équipe recherchera des opportunités d’investissement dans les domaines du capital-investissement, de la dette privée, des infrastructures et de l’immobilier, en donnant un accès simplifié, des véhicules d’investissement dédiés et des mandats discrétionnaires pour les clients privés. Ces derniers pourront également bénéficier de la gamme de produits Five Arrows de Rothschild & Co, via sa division Merchant Banking.La nouvelle entité sera dirigée par Jessica Sellam, placée sous la responsabilité de François Pérol, managing partner chez Rothschild & Co.Jessica Sellam a rejoint la division Wealth Management de Rothschild & Co en 2006 et dirigeait auparavant les équipes Private Markets et Business Development pour la France, la Belgique et Monaco, précise un communiqué.