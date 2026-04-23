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Rosenblatt passe SiriusXM à "achat" pour l'accord de vente de publicité sur YouTube
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Rosenblatt Securities relève le titre de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O de "neutre" à "achat" ** Le groupe a relevé son objectif de cours de 24 à 46 dollars, ce qui représente une hausse de 63,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** L'accord avec YouTube, annoncé mercredi , pourrait être un "énorme déblocage de valeur" pour l'action ** Selon l'accord, YouTube d'Alphabet GOOGL.O deviendra le partenaire exclusif de SIRI pour la vente de publicité audio aux États-Unis; la nouvelle option d'achat devrait être lancée à l'automne ** La note moyenne de 16 analystes est "hold"; leur PT médian est de 24 $ - données compilées par LSEG ** L'action a augmenté de 40,8 % depuis le début de l'année

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ALPHABET-A
339,0900 USD NASDAQ -0,07%
SIRIUSXM HOLD
28,1950 USD NASDAQ +0,48%
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