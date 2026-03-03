Rondes de santé : Un traitement au laser avant l'immunothérapie aide les patients atteints d'un cancer du cerveau à vivre plus longtemps

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous parlons d'une combinaison thérapeutique qui pourrait donner de l'espoir aux patients atteints d'une forme agressive de cancer du cerveau et disposant de peu d'options. Nous présentons également une analyse inquiétante de la prévalence du diabète et du prédiabète chez les jeunes américains, ainsi qu'une explication possible de la perte de goût à long terme après le COVID-19.

La chaleur du laser peut prolonger la survie des patients atteints d'un cancer du cerveau agressif

L'ajout d'une procédure laser peu invasive à l'immunothérapie a permis d'améliorer considérablement la survie dans une petite étude portant sur des patients atteints d'astrocytome de haut grade récurrent, un cancer du cerveau agressif pour lequel il existe peu d'options thérapeutiques.

L'astrocytome de haut grade réapparaît presque toujours après une intervention chirurgicale. Les patients atteints d'une maladie récurrente vivent généralement quatre à cinq mois de plus.

Dans une étude portant sur 45 patients atteints d'astrocytome de haut grade récurrent avancé, 42 % des 33 patients ayant reçu une thérapie thermique interstitielle au laser (LITT) pour réduire leur tumeur, suivie du médicament d'immunothérapie Keytruda de Merck MRK.N , étaient encore en vie à 18 mois, et plus d'un tiers d'entre eux ont vécu plus de trois ans.

Aucun des six patients ayant bénéficié d'une chirurgie conventionnelle suivie de Keytruda n'était encore en vie au bout de 18 mois, selon un rapport d'étude publié dans Nature Communications .

"Les patients atteints de ce type de cancer avancé ont peu d'options restantes et des résultats médiocres, et cette approche pourrait prolonger de manière significative leur temps de survie et donner un nouvel espoir aux patients et à leurs proches", a déclaré le Dr David Tran de l'Université de Californie du Sud, responsable de l'étude, dans un communiqué.

L'étude randomisée a été interrompue prématurément par un comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité lorsque les avantages de la LITT mise au point par Monteris Medical sont devenus évidents. Ces comités peuvent interrompre les essais avant leur conclusion s'il apparaît que le médicament ou le dispositif testé est clairement bénéfique et devrait également être administré au groupe témoin, ou s'il soulève des problèmes de sécurité ou n'apporte aucun bénéfice.

Des médicaments comme le Keytruda, qui utilisent les cellules T du système immunitaire pour attaquer le cancer, sont approuvés pour de nombreux types de maladies, mais échouent généralement dans les tumeurs cérébrales parce que la barrière hémato-encéphalique les empêche d'atteindre la cible visée.

Dans des études antérieures, les chercheurs ont constaté que la chaleur produite par la LITT peut perturber la barrière hémato-encéphalique pendant plusieurs semaines - suffisamment longtemps pour que les lymphocytes T puissent passer et cibler les cellules cancéreuses une fois qu'ils ont été activés par le Keytruda.

Des études de plus grande envergure sont nécessaires avant que cette méthode ne devienne un traitement standard, notent les chercheurs.

Près d'un adolescent américain sur trois souffre de prédiabète ou de diabète

Selon une vaste analyse, près d'un tiers des adolescents et préadolescents américains souffrent de diabète de type 2 ou risquent de le développer, un état connu sous le nom de prédiabète.

Jusqu'à la fin des années 1990, le diabète de type 2 était rare chez les enfants. L'apparition dans l'enfance de cette maladie, qui se traduit par une perte de la capacité de l'organisme à utiliser correctement l'insuline, accroît le risque de complications à vie.

En analysant les données recueillies entre 2021 et 2023 auprès d'un échantillon national représentatif de près de 2 000 enfants âgés de 10 à 19 ans, les chercheurs ont constaté un prédiabète ou un diabète de type 2 chez 31 % d'entre eux, comme l'indique un taux d'hémoglobine A1c égal ou supérieur à 5,7 % ou une glycémie à jeun égale ou supérieure à 100 mg/dL.

Un taux d'hémoglobine A1c supérieur à 6,5 % est le seuil actuel de l'American Diabetes Association pour le diagnostic du diabète de type 2.

L'accumulation de graisse autour de l'abdomen, mesurée par le rapport tour de taille/taille, était le prédicteur indépendant le plus fort du prédiabète ou du diabète, selon le rapport publié dans PLoS Global Public Health .

L'adiposité dite centrale était un facteur prédictif plus fort que l'indice de masse corporelle, un rapport entre le poids et la taille, ont constaté les chercheurs.

"D'un point de vue clinique et de santé publique, ces résultats suggèrent que les stratégies de dépistage reposant uniquement sur l'IMC peuvent passer à côté d'adolescents à haut risque", ont-ils indiqué.

L'intégration du rapport tour de taille/taille dans l'évaluation pédiatrique de routine pourrait améliorer le diagnostic précoce et permettre un traitement avant que les complications ne se développent, ont-ils ajouté.

Identification de la cause moléculaire de la perte de goût après COVID

Des chercheurs ont mis en évidence des changements moléculaires et structurels dans les papilles gustatives des personnes qui subissent une perte de goût à long terme après un épisode de COVID-19, ce qui fournit une explication probable de la maladie.

Dans des échantillons de biopsie prélevés sur 20 patients présentant des troubles gustatifs persistants plus d'un an après avoir contracté le COVID-19, les chercheurs ont découvert des niveaux réduits d'ARN messager responsable de la production d'une protéine appelée PLC beta2, ont-ils rapporté dans Chemical Senses .

"La PLC beta2 agit comme un amplificateur moléculaire à l'intérieur des cellules gustatives", a déclaré Thomas Finger, co-auteur de l'étude à l'université du Colorado Anschutz, dans un communiqué.

"Il renforce le signal avant qu'il ne soit transmis au cerveau. Lorsque les niveaux sont réduits, le signal gustatif s'affaiblit."

Certains patients présentaient également une altération de la structure des bourgeons gustatifs lors d'un examen microscopique.

"Cela suggère que des changements moléculaires et architecturaux peuvent contribuer à un dysfonctionnement persistant du goût", a déclaré Thomas Finger.

Cette découverte pourrait déboucher sur des thérapies ciblées susceptibles de rétablir un signal gustatif normal si des recherches supplémentaires permettent de déterminer si le dysfonctionnement moléculaire peut être totalement inversé.