Rondes de santé : Un médicament de Pfizer retarde la progression du cancer du sein avancé dans un essai clinique

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous parlons d'un médicament de Pfizer qui pourrait retarder la nécessité de reprendre la chimiothérapie pour certaines patientes atteintes d'un cancer du sein avancé. Nous présentons également un rapport qui établit un lien entre les traitements antidiabétiques GLP-1 et le risque de développer une toux chronique.

Un médicament de Pfizer retarde la progression de certains cancers du sein métastatiques

Le médicament Tukysa de Pfizer, ajouté au traitement d'entretien, a significativement retardé la progression de la maladie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif qui avaient bien répondu au traitement initial, selon les résultats d'un essai de phase avancée.

Tukysa, connu sous le nom chimique de tucatinib, appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs de tyrosine kinase qui bloquent la protéine HER2 sur les cellules cancéreuses, contribuant ainsi à ralentir ou à arrêter la croissance de la tumeur.

Ce médicament est déjà autorisé dans le traitement du cancer colorectal et du cancer du sein à un stade avancé.

Les 654 patientes de l'essai, toutes atteintes d'un cancer du sein avancé HER2-positif au moment du diagnostic, avaient déjà suivi un traitement par chimiothérapie associé aux anticorps Herceptin (trastuzumab) et Perjeta (pertuzumab) de Roche ROG.S , sans que la maladie ne progresse.

Toutes ces personnes sont passées à un traitement d'entretien avec Herceptin et Perjeta et ont été assignées au hasard à recevoir également Tukysa ou un placebo.

Après un suivi médian de 23 mois, les patientes ayant reçu Tukysa avaient passé plus de deux ans sans que la maladie ne s'aggrave, ce que l'on appelle la survie sans progression. Il s'agit d'une amélioration de 8,6 mois par rapport aux patientes du groupe placebo, selon les données présentées au San Antonio Breast Cancer Symposium et publiées dans le Journal of Clinical Oncology .

Actuellement, la plupart des patientes voient leur maladie progresser dans les deux ans qui suivent le début du traitement et doivent reprendre la chimiothérapie, ont indiqué les chercheurs.

Les patientes dont le cancer était dépourvu de récepteurs hormonaux (HR) - c'est-à-dire dont les cellules tumorales ne présentaient pas de protéines se liant à des hormones spécifiques - présentaient une réduction de 44,6 % du risque de progression ou de décès, avec une amélioration de 12,3 mois de la SSP médiane.

Les patientes dont les cellules cancéreuses étaient HR-positives présentaient une réduction de 27,5 % du risque de progression ou de décès et une amélioration de 6,9 mois de la SSP médiane.

Les résultats soulignent l'importance d'améliorer le ciblage de HER2 pendant la phase d'entretien, a déclaré dans un communiqué la Dre Erika Hamilton du Sarah Cannon Research Institute de Nashville, responsable de l'étude.

"La prolongation de la phase d'entretien permet aux patientes de maintenir le contrôle de leur maladie, tout en prolongeant la durée de leur chimiothérapie", a-t-elle ajouté.

Les médicaments GLP-1 liés à la toux chronique chez les diabétiques de type 2

Selon une vaste étude, les patients atteints de diabète de type 2 courent un risque plus élevé de développer une toux chronique lorsqu'ils prennent des médicaments GLP-1 que lorsqu'ils prennent d'autres médicaments contre le diabète.

Les chercheurs ont constaté que le risque de développer une toux de plus de deux mois, dans les cinq ans suivant le début de la prise du médicament, était 12 % plus élevé chez les personnes prenant un médicament GLP-1.

Leurs conclusions sont tirées de données américaines recueillies entre 2005 et 2025 sur plus de 2 millions de personnes atteintes de diabète de type 2, dont plus de 400 000 recevaient des médicaments GLP-1, notamment le semaglutide, principal ingrédient des GLP-1 largement utilisés par Novo Nordisk NOVOb.CO , Trulicity d'Eli Lilly LLY.N et d'autres médicaments plus anciens de la classe.

Les médicaments GLP-1 sont connus pour avoir des effets secondaires gastro-intestinaux car ils ralentissent la digestion. Cela peut également augmenter l'incidence du reflux acide, qui est un facteur de risque pour la toux, ont noté les chercheurs.

Mais l'utilisation de ces médicaments était liée à la toux même chez les patients sans reflux acide, ont-ils rapporté dans le JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery .

Les médecins devraient prendre en compte le lien potentiel entre l'utilisation du GLP-1 et la toux chronique, en particulier lorsque d'autres causes possibles ne correspondent pas aux symptômes des patients, ont déclaré les chercheurs.

"Nous recommandons aux médecins qui voient des patients souffrant de toux chronique d'être conscients de cette relation récemment découverte entre les GLP-1 et la toux et de demander à leurs patients s'ils prennent ces médicaments", a déclaré la Dre Anca Barbu du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, coauteure de l'étude.