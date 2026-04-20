Rondes de santé : Les tests génomiques améliorent le traitement et la survie des patientes noires atteintes d'un cancer du sein

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(Le titre et le premier point du bulletin d'information Health Rounds du 31 mars passent de genetic (génétique) à genomic (génomique) par Nancy Lapid

Selon une nouvelle étude, les tests génomiques avancés pourraient contribuer à effacer les disparités importantes dans les taux de survie au cancer du sein entre les patientes blanches et les patientes noires.

Actuellement, aux États-Unis, les femmes noires ont un taux de mortalité par cancer du sein supérieur de 40 % à celui des femmes blanches, alors que l'incidence de la maladie est inférieure de 5 %.

En appliquant des tests génomiques à des échantillons de tumeurs de cancer du sein précoce prélevés sur plus d'un millier de femmes, les chercheurs ont constaté que les femmes noires présentaient davantage de tumeurs à haut risque que les tests standard de biomarqueurs cliniques, tels que le statut des récepteurs d'œstrogènes, ne permettent pas d'identifier. Cela conduit à un traitement insuffisant, qui est susceptible d'entraîner de moins bons résultats.

Lorsque les tumeurs ont été analysées à l'aide d'outils de profilage génétique disponibles dans le commerce et que les patientes ont reçu les soins appropriés, les femmes noires ont obtenu trois ans plus tard les mêmes résultats "excellents" que les femmes blanches, selon un rapport d'étude publié dans npj Breast Cancer .

Le profilage de l'expression des gènes tumoraux a été réalisé à l'aide des tests MammaPrint et BluePrint d'Agendia

AGDX.O , qui classent les tumeurs au stade précoce en fonction du risque de propagation dans le corps au cours des dix prochaines années (risque ultra-faible, faible, élevé 1 ou élevé 2). Les résultats permettent de déterminer si une chimiothérapie est nécessaire.

Les chercheurs ont constaté que la survie sans récidive à trois ans dépendait du sous-type génomique et non de la race.

Les femmes noires atteintes de tumeurs à faible risque selon MammaPrint et BluePrint ont obtenu "d'excellents résultats à 10 ans, avec un taux de survie sans récidive de 97,7 %, soit le même résultat que les femmes blanches", ont indiqué les chercheurs.

Les patientes atteintes de tumeurs à haut risque étaient cinq à dix fois plus susceptibles de développer des métastases à distance que celles atteintes de tumeurs à faible risque, quelle que soit leur race.

Les chercheurs ont également constaté qu'environ la moitié des patientes initialement caractérisées comme étant à faible risque présentaient des tumeurs plus agressives d'après le profilage génomique.

Les données suggèrent que "les tests génomiques des tumeurs pour toutes les patientes peuvent aider à guider les décisions de traitement pour finalement réduire les disparités raciales de survie chez les femmes noires atteintes d'un cancer du sein", a déclaré le Dr Andrea Menicucci d'Agendia, coauteur de l'étude.

Les survivants d'une crise cardiaque pourraient ne pas avoir besoin de bêta-bloquants à vie

Selon un essai clinique réalisé en Corée du Sud, les survivants d'une crise cardiaque stable et présentant un risque relativement faible peuvent arrêter de prendre les médicaments couramment prescrits de la classe des bêta-bloquants au bout d'un an, plutôt que de continuer à les prendre à vie.

Les chercheurs ont recruté 2 540 patients qui s'étaient remis d'une crise cardiaque et à qui on avait prescrit des bêtabloquants tels que le métoprolol, vendu sous la marque Lopressor, et l'aténolol.

Les chercheurs ont rapporté lors de la réunion scientifique de l'American College of Cardiology à la Nouvelle-Orléans que ceux qui avaient cessé de prendre le médicament après au moins 12 mois présentaient un risque similaire de décès, d'autres crises cardiaques ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque que ceux qui avaient continué à le prendre. Après une période médiane de 3,5 ans, un ou plusieurs de ces événements indésirables graves s'étaient produits chez 7,2 % des personnes qui avaient cessé de prendre des bêta-bloquants et chez 9 % de celles qui les avaient poursuivis, selon les détails de l'étude également publiés dans The New England Journal of Medicine .

Les bêta-bloquants, qui abaissent la fréquence cardiaque et la pression artérielle, sont depuis longtemps un pilier du traitement visant à réduire la probabilité d'événements cardiaques ultérieurs à la suite d'une crise cardiaque.

Cependant, de nombreuses études confirmant leurs avantages ont été menées il y a plusieurs décennies, avant que les procédures et les médicaments modernes ne soient disponibles.

"Dans la pratique, pour les patients stables qui se trouvent à plusieurs années d'une crise cardiaque, l'arrêt du traitement peut être envisagé dans le cadre d'une prise de décision partagée et d'une surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque", a déclaré dans un communiqué le Dr Joo-Yong Hahn du Samsung Medical Center de Séoul, responsable de l'étude.

"Pour les patients présentant des effets secondaires liés aux bêta-bloquants (fatigue, vertiges, bradycardie, hypotension), les arguments en faveur de l'arrêt du traitement sont encore plus forts."

Étant donné que tous les patients ont été recrutés en Corée du Sud et que relativement peu de femmes ont participé à l'étude, les résultats pourraient ne pas être applicables à l'ensemble de la population, notent les chercheurs.

Un antidépresseur courant soulage la longue fatigue du COVID

Dans le cadre d'un essai clinique, la fluvoxamine, un antidépresseur largement utilisé et peu coûteux, a amélioré de manière significative la fatigue et la qualité de vie des adultes atteints d'un COVID long, ont rapporté des chercheurs.

L'essai a porté sur 399 adultes brésiliens souffrant de fatigue depuis au moins 90 jours après une infection confirmée par le SRAS-CoV-2. Les participants ont été assignés au hasard à recevoir de la fluvoxamine, de la metformine, un médicament courant contre le diabète, ou un placebo pendant 60 jours. La fluvoxamine a réduit la fatigue davantage que le placebo, avec une probabilité de 99 % que le médicament soit plus performant que le placebo, selon le rapport publié dans Annals of Internal Medicine .

"La fluvoxamine a montré des avantages cohérents et significatifs, et comme elle est déjà largement utilisée et bien comprise, elle a un potentiel évident pour une utilisation clinique", a déclaré Edward Mills, responsable de l'étude à l'université McMaster d'Hamilton (Ontario), dans un communiqué.

Il a été démontré que la metformine réduit le risque de développer un COVID long lorsqu'elle est prise pendant la phase aiguë de l'infection, mais elle n'a pas aidé les personnes participant à cette étude qui présentaient des symptômes de fatigue liés à un COVID long établi.

"Cet essai fournit aux cliniciens les premières preuves solides de l'existence d'un médicament qui aide à réduire la fatigue liée au COVID long", a déclaré le coauteur de l'étude, Jamie Forrest, de l'Université de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

Le professeur Christiaan Vinkers du Centre médical universitaire d'Amsterdam, qui n'a pas participé à l'étude, a déclaré que les résultats devaient être interprétés avec prudence parce que les patients ont fourni des rapports subjectifs sur leurs symptômes et que l'étude s'est concentrée sur la fatigue et n'a pas évalué d'autres caractéristiques de la COVID longue.

"Les résultats sont prometteurs, mais il est essentiel de les reproduire, idéalement dans des groupes de patients plus larges et avec des résultats qui reflètent le spectre complet du COVID long", a déclaré Vinkers.