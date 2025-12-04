Rondes de santé : Le vaccin contre le zona réduit le risque de décès par démence, selon une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-leur parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous mettons en avant une découverte d'un bénéfice supplémentaire du vaccin contre le zona chez les patients atteints de démence. Nous faisons également état d'une étude qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les femmes qui développent un diabète pendant leur grossesse et pour leurs bébés.

Le vaccin contre le zona pourrait ralentir la progression de la démence

Selon les résultats d'une vaste étude, les personnes atteintes de démence qui ont été vaccinées contre le zona étaient nettement moins susceptibles de mourir de la démence que celles qui n'ont pas été vaccinées, ce qui suggère que le vaccin pourrait ralentir la progression de la maladie.

Dans l'ensemble, près de la moitié des plus de 14 000 personnes âgées du Pays de Galles qui souffraient de démence au début du programme de vaccination sont décédées des suites de la démence au cours des neuf années de suivi.

Mais l'administration du vaccin Zostavax de Merck MRK.N a réduit le risque de décès par démence de près de 30 points de pourcentage, ont rapporté les chercheurs dans Cell .

Au début de l'année, des chercheurs du Pays de Galles avaient constaté que les personnes âgées ayant reçu le vaccin Zostavax avaient 20 % de risques en moins de développer une démence, par rapport à des personnes âgées similaires n'ayant pas reçu le vaccin.

"La partie la plus excitante (de ces nouvelles découvertes) est que cela suggère vraiment que le vaccin contre le zona n'a pas seulement des bénéfices préventifs et de ralentissement de la démence, mais aussi un potentiel thérapeutique pour les personnes déjà atteintes de démence", a déclaré dans un communiqué le Dr Pascal Geldsetzer de l'université Stanford en Californie, responsable de l'étude.

On ne sait pas encore si le vaccin contre le zona protège contre la démence en stimulant le système immunitaire dans son ensemble, en réduisant spécifiquement les réactivations du virus responsable du zona ou par un autre mécanisme, ont indiqué les chercheurs.

On ne sait pas non plus si le nouveau vaccin contre le zona, Shingrix de GlaxoSmithKline GSK.L , qui ne contient que certaines protéines du virus et qui est plus efficace pour prévenir le zona, peut avoir un impact similaire ou même plus important sur la démence que le vaccin plus ancien reçu par les participants aux études du Pays de Galles.

Il a été constaté que la protection contre le zona offerte par le vaccin de Merck diminuait avec le temps et ce vaccin n'est plus utilisé dans la plupart des pays depuis que le Shingrix s'est avéré supérieur.

Les chercheurs affirment qu'au cours des deux dernières années, ils ont reproduit les résultats des études du Pays de Galles dans les dossiers médicaux d'autres pays, notamment l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada.

"Nous continuons à voir ce signal fort de protection contre la démence dans tous les ensembles de données", a déclaré Geldsetzer.

Le diabète de grossesse est mieux pris en charge grâce à une surveillance continue

Les femmes qui développent un diabète lié à la grossesse peuvent réduire leur risque d'avoir un nouveau-né d'un poids supérieur à la moyenne en portant des moniteurs de glucose en continu, comme le montrent les données d'un nouvel essai.

"Le diabète gestationnel peut entraîner une croissance excessive de l'enfant, ce qui peut contribuer à des problèmes à la naissance, mais aussi à une prédisposition précoce à l'obésité et aux maladies métaboliques", notent les chercheurs dans un rapport publié dans The Lancet Diabetes & Endocrinology .

Ils ont assigné au hasard 375 femmes souffrant de diabète gestationnel à porter un dispositif de surveillance du glucose en continu de Dexcom DXCM.O ou à surveiller elles-mêmes leur glycémie par des piqûres intermittentes au doigt.

Les chercheurs ont constaté que 4 % des femmes du groupe CGM et 10 % de celles du groupe " piqûres au doigt " ont donné naissance à des bébés d'un poids supérieur à la moyenne.

En outre, les percentiles de poids moyen à la naissance étaient plus faibles dans le groupe CGM, ce qui indique que les enfants de ces femmes étaient moins susceptibles de grandir de manière excessive, ont déclaré les chercheurs.

"La surveillance continue du glucose au moyen d'un capteur placé sous la peau permet aux patients de vérifier leur taux de glycémie à tout moment", a déclaré dans un communiqué le Dr Christian Göbl, responsable de l'étude à l'hôpital universitaire MedUni de Vienne. "Cela leur permet de procéder à des ajustements spécifiques de leur mode de vie ou de leur insulinothérapie, ce qui peut avoir un impact positif sur le déroulement de leur grossesse."