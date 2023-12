Rondes de santé : L'essai d'un médicament contre la schizophrénie utilisant une nouvelle approche s'avère prometteur

(Health Rounds est publié régulièrement les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .) par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Pour notre dernière lettre d'information de l'année, nous vous présentons un médicament expérimental qui pourrait représenter l'avancée la plus importante dans le traitement de la schizophrénie depuis des décennies, ainsi qu'une méthode de conservation des foies donnés à la température du corps qui pourrait permettre de disposer d'un plus grand nombre d'organes pour les transplantations. Nous présentons également une analyse qui révèle que le simple fait de brosser régulièrement les dents des patients hospitalisés souffrant de maladies graves peut sauver des vies. Nous reviendrons en 2024 avec d'autres informations sur les sciences de la santé et la médecine de pointe.

Un médicament expérimental pour une nouvelle approche de la schizophrénie

Pour la première fois en plus de soixante-dix ans, un nouveau type de médicament antipsychotique destiné au traitement de la schizophrénie pourrait être sur le point d'être commercialisé, ont déclaré des chercheurs, sur la base d'un essai clinique réussi.

Le médicament expérimental, KarXT de Karuna Therapeutics

KRTX.O , active des protéines appelées récepteurs muscariniques dans le système nerveux central, dont le rôle dans la psychose a été récemment démontré. Tous les médicaments antipsychotiques existants agissent en bloquant les protéines appelées récepteurs de la dopamine.

L'étude décrite dans The Lancet a porté sur 252 patients schizophrènes hospitalisés qui ont reçu soit KarXT, soit un placebo pendant cinq semaines.

À la fin de l'étude, les patients recevant le médicament présentaient des réductions "statistiquement significatives et cliniquement significatives" de toutes les mesures de résultats, sans bon nombre des effets indésirables généralement associés aux traitements antipsychotiques actuels, tels que la somnolence, la prise de poids et les mouvements involontaires.

KarXT contient une combinaison de deux médicaments: la xanoméline et le trospium. Karuna le teste actuellement dans le cadre d'études à plus long terme chez des patients non hospitalisés.

Étant donné qu'environ un patient sur trois résiste au traitement par les antipsychotiques actuellement disponibles et que les médicaments existants ont tous des effets secondaires invalidants, "il y a clairement un besoin important de médicaments plus efficaces et plus sûrs", selon un commentaire publié sur avec l'étude.

Karuna a déposé une demande d'approbation du KarXT auprès de la Food and Drug Administration américaine, dont la décision est attendue pour septembre 2024.

De nouvelles machines de stockage améliorent la transplantation hépatique

Selon une nouvelle analyse, les chirurgiens transplantologues passent lentement du stockage des foies donnés dans la glace à leur conservation à des températures corporelles normales, en utilisant une approche qui offre des avantages significatifs.

De 2016 à 2022, plus de 52 000 greffes de foie ont été réalisées aux États-Unis, dont 742 cas plus récents dans lesquels les foies ont été conservés à l'aide d'une machine de perfusion normothermique (NMP) entre le prélèvement sur le donneur et l'implantation chez le receveur, ont rapporté les chercheurs dans le Journal of the American College of Surgeons .

Par rapport aux cas de conservation par le froid, les chirurgiens utilisant la NMP ont pu plus souvent utiliser des foies considérés comme "marginaux", c'est-à-dire que certaines caractéristiques du donneur augmentaient le risque que l'organe ne fonctionne pas parfaitement.

L'utilisation accrue de foies marginaux signifie que moins de foies donnés sont éliminés, notent les chercheurs.

En outre, les receveurs NMP avaient plus souvent attendu plus longtemps qu'un organe soit disponible et étaient plus souvent particulièrement malades.

Les durées de conservation ont été en moyenne plus longues de trois à quatre heures avec la NMP qu'avec la conservation à froid.

Malgré ces différences, les chercheurs ont constaté que le pourcentage de foies fonctionnels un an après la transplantation était pratiquement identique.

Des recherches antérieures ont montré que des durées de conservation plus longues sont plus sûres pour les organes avec la NMP qu'avec la glace. Dans la présente étude, un nombre nettement plus important d'opérations de transplantation ont pu être réalisées pendant la journée lorsque la NMP était utilisée, alors que les cas standard devaient plus souvent être réalisés au milieu de la nuit afin de minimiser la durée de conservation au froid.

La conservation des foies à des températures normales avant la transplantation présente "des avantages notables tant pour les patients que pour les prestataires de soins", concluent les chercheurs.

Le brossage des dents à l'hôpital peut sauver des vies

Selon une nouvelle étude, le brossage quotidien des dents chez les patients hospitalisés, en particulier ceux qui sont gravement malades, est associé à des taux plus faibles de pneumonie acquise à l'hôpital et à d'autres conséquences négatives.

"Il est rare, dans le monde de la médecine préventive hospitalière, de trouver une solution à la fois efficace et peu coûteuse", a déclaré le Dr Michael Klompas, responsable de l'étude au Brigham and Women's Hospital de Boston, dans un communiqué. "Au lieu d'un nouveau dispositif ou d'un nouveau médicament, notre étude indique que quelque chose d'aussi simple que le brossage des dents peut faire une grande différence"

Klompas et un collègue ont regroupé et analysé les données de 15 essais randomisés portant sur plus de 2 700 patients hospitalisés. Ils ont constaté des taux de pneumonie plus faibles - et moins de décès associés - chez les patients ayant bénéficié d'un brossage de dents quotidien par rapport à ceux qui n'en ont pas bénéficié, en particulier chez les patients sous ventilation mécanique.

La pneumonie nosocomiale survient lorsque des bactéries présentes dans la bouche pénètrent dans les voies respiratoires d'un patient et infectent ses poumons. Le brossage quotidien des dents peut diminuer la quantité de bactéries dans la bouche, ce qui peut réduire le risque, ont expliqué les chercheurs lundi dans le JAMA Internal Medicine .

Le brossage des dents a également été associé à une durée plus courte de la ventilation mécanique, à une durée de séjour plus courte dans l'unité de soins intensifs (ICU) et à une mortalité plus faible dans l'unité de soins intensifs.

"Le signal que nous voyons ici en faveur d'une baisse de la mortalité est frappant. Il suggère qu'un brossage de dents régulier à l'hôpital peut sauver des vies", a déclaré Mme Klompas.