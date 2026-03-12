Rondes de santé : Eliquis s'avère plus sûr que Xarelto pour les patients souffrant de caillots sanguins profonds

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Les médicaments d'une même classe prescrits pour traiter une même affection ne sont pas toujours égaux, et nous en avons aujourd'hui un exemple clair pour les patients qui ont besoin de prévenir les caillots sanguins récurrents. Nous rapportons également une découverte fascinante d'un lien entre le vieillissement de l'intestin et le déclin cognitif chez les souris, qui pourrait un jour conduire à de nouveaux traitements pour l'homme.

Un essai comparatif permet de trouver un anticoagulant plus sûr

Un essai comparant directement Eliquis et Xarelto - deux anticoagulants couramment utilisés appartenant à la même classe de médicaments - a révélé qu'Eliquis présente un risque nettement plus faible d'hémorragie dangereuse chez les patients présentant des caillots profondément enfouis dans le corps, ont rapporté des chercheurs dans The New England Journal of Medicine .

Eliquis, connu sous le nom chimique d'apixaban, est vendu par Bristol Myers Squibb BMY.N et Pfizer PFE.N , tandis que Xarelto (rivaroxaban) est vendu par Bayer BAYGn.DE et Johnson & Johnson JNJ.N .

Ces médicaments, administrés pour prévenir la formation de caillots sanguins récurrents pouvant entraîner des accidents vasculaires cérébraux, peuvent parfois provoquer de graves épisodes hémorragiques.

"Cet essai fournit des preuves très attendues par les médecins et devrait apporter une réelle tranquillité d'esprit aux patients souffrant de thrombose veineuse, qui vivent souvent avec la double crainte de la récurrence des caillots sanguins et des saignements", a déclaré dans un communiqué le Dr Lana Castellucci, de l'Hôpital d'Ottawa, au Canada, qui dirige l'étude.

Les chercheurs ont recruté 2 760 patients souffrant d'une thrombose veineuse (caillots sanguins dans les veines) au niveau des jambes ou des poumons et les ont assignés au hasard à un traitement par l'un des deux anticoagulants.

Au bout de trois mois, soit la durée normale du traitement, 7,1 % des participants sous Xarelto avaient subi des saignements cliniquement significatifs, contre 3,3 % des participants sous Eliquis.

Il ne semble pas y avoir de différence dans le risque de caillots sanguins récurrents, ce qui suggère que les deux médicaments fonctionnent pour l'objectif visé, bien qu'il n'y ait pas eu suffisamment de participants à l'étude pour permettre une détection fiable d'un effet réel, ont déclaré les chercheurs.

L'étude portait principalement sur des patients de race blanche, dont les reins et le foie étaient sains et qui ne souffraient ni de cancer ni d'obésité, de sorte que les résultats pourraient ne pas s'appliquer à tout le monde, reconnaissent les chercheurs.

"Malgré ces limites, l'essai fournit des preuves vitales pour le traitement de la thromboembolie veineuse", a écrit le Dr Lisa Moores de l'Uniformed Services University of the Health Sciences à Bethesda, Maryland, dans un éditorial du NEJM . "L'apixaban est une option de première intention plus sûre que le rivaroxaban pour minimiser le risque de saignement sans compromettre la prévention de la thrombose récurrente."

Le vieillissement de l'intestin peut nuire au vieillissement du cerveau

Selon une étude menée sur des souris, les changements qui surviennent dans l'intestin au cours du vieillissement peuvent contribuer au déclin des facultés cognitives.

Le tractus gastro-intestinal vieillissant produit des molécules qui émoussent l'activité du nerf vague, une voie de communication clé entre l'intestin et le cerveau, ont rapporté les chercheurs dans Nature .

En particulier, un microbe appelé Parabacteroides goldsteinii, qui produit des molécules appelées acides gras à chaîne moyenne (AGCM), devient plus abondant avec l'âge.

Des niveaux élevés d'AGCM activent les cellules immunitaires de l'intestin qui produisent des molécules de signalisation inflammatoires. L'une d'entre elles, l'IL-1beta, altère la fonction du nerf vague, qui joue un rôle essentiel dans la communication entre les intestins et l'hippocampe du cerveau, où se forment les souvenirs.

Les chercheurs ont constaté que l'administration d'un virus bactérien inhibant l'activité de P. goldsteinii à des souris souffrant d'un déclin cognitif entraînait une baisse des niveaux d'AGCM et une amélioration de la mémoire.

En outre, la stimulation du nerf vague par l'administration soit de l'hormone cholécystokinine qui régule la digestion, soit du médicament GLP-1 Saxenda de Novo Nordisk NOVOb.CO , a inversé les déficits de mémoire liés à l'âge chez les souris, ont-ils également constaté.

"Le degré de réversibilité du déclin cognitif lié à l'âge chez les animaux, simplement en modifiant la communication entre l'intestin et le cerveau, a été une surprise", a déclaré Christoph Thaiss de Stanford Medicine, responsable de l'étude, dans un communiqué.

"Nous avons tendance à penser que le déclin de la mémoire est un processus intrinsèque au cerveau. Mais cette étude indique que nous pouvons améliorer la formation de la mémoire et l'activité cérébrale en modifiant la composition du tractus gastro-intestinal - une sorte de télécommande pour le cerveau."