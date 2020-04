Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome prolonge le confinement jusqu'au 3 mai Reuters • 10/04/2020 à 20:06









ROME, 10 avril (Reuters) - Certaines mesures de confinement instaurées en Italie resteront en vigueur au moins jusqu'au 3 mai, a annoncé vendredi le président du conseil, Giuseppe Conte, tout en précisant que le dispositif sera partiellement allégé. Les sites industriels non-essentiels resteront fermés mais les magasins de vêtements pour enfants et les papeteries pourront rouvrir à compter du 14 avril, de même que les librairies. Dans son allocution, le dirigeant italien est revenu sur l'accord conclu par les membres de l'Eurogroupe le qualifiant d'insuffisant. Pour Giuseppe Conte, l'émission de coronabonds reste la meilleure approche à retenir pour amortir le choc économique lié à la crise sanitaire. Les solutions retenues par l'Eurogroupe se limitent à des propositions sur le Mécanisme européen de stabilité, un dispositif dont l'Italie peut se passer, selon Giuseppe Conte, et Rome ne signera pas d'accord au Conseil européen du 23 avril tant que les mesures adéquates ne seront pas sur la table. (Bureau de Rome, version française Nicolas Delame)

