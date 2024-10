Rome autorise Stellantis à vendre sa part majoritaire dans Comau (robots industriels)

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le gouvernement italien a annoncé jeudi qu'il autorisait le groupe automobile Stellantis à vendre sa part majoritaire dans l'important fabricant italien de robots Comau (ex-Fiat, "COnsorzio MAcchine Utensili").

Au cours d'un conseil des ministres, le gouvernement "a autorisé, sous conditions, l'acquisition par OEP Heron BidCo S.r.l., du capital entier de Comau, actuellement détenu par Stellantis", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Comau fournit notamment des robots pour les usines de construction automobile, de plus en plus automatisées.

Stellantis "acquerra de son côté 49,9% di OEP Heron BidCo S.r.l., tandis que les 50,1% restant seront détenus par OEP Heron MidCo S.r.l. (ex Lina S.r.l.), société contrôlée indirectement par le fonds américain One Equity Partners (OEP)", a précisé le gouvernement.

"Les conditions posées par le gouvernement, dans le respect du principe de proportionnalité, après avoir pris acte que les parties se sont engagées à garantir que l'opération aura un impact positif sur l’emploi à moyen et long terme, visent à protéger l'entreprise stratégique Comau", souligne le gouvernement.

Rome met en particulier l'accent sur le maintien du "niveau des investissements en recherche et développement, le maintien en Italie des usines de production sdes sociétés italiennes du groupe et des services de direction et coordination des activités de recherche et développement du groupe Comau".

Dans un communiqué le 25 juillet, Stellantis avait assuré que "l'équipe de direction, y compris le président exécutif et le CEO, restera(it) inchangée après l’opération".

"Avec ce nouvel actionnariat, Comau aura accès aux fonds supplémentaires nécessaires pour renforcer et étendre ses racines italiennes tout en développant ses activités dans des secteurs diversifiés", avait-il expliqué.