Rolls-Royce: Vietjet Air a commandé 40 moteurs Trent 7000 information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que Vietjet Air a signé une commande de 40 moteurs Trent 7000 supplémentaires, qui équiperont 20 Airbus A330neo.



Cette commande fait suite à une commande passée l'année dernière au salon aéronautique de Singapour pour 40 moteurs Trent 7000, portant le total de la commande à 80.



VietJet Air continue également de choisir le service complet TotalCare de Rolls-Royce pour couvrir l'état et la maintenance des moteurs.



'L'engagement pris aujourd'hui pour 40 moteurs Trent 7000 supplémentaires témoigne de la confiance de la compagnie aérienne dans la combinaison du Trent 7000 et de l'A330neo. L'incroyable polyvalence de cette combinaison d'avion et de moteur permet aux clients de desservir différents marchés et de maximiser la résilience de leur flotte' a déclaré Rob Watson, président de l'aérospatiale civile chez Rolls-Royce.





