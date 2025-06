Rolls-Royce: va fournir une 2e batterie géante aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la fourniture d'un second système de stockage d'énergie par batterie à Zeewolde, aux Pays-Bas.



L'installation, d'une puissance de 35,1 MW et d'une capacité de 144,4 MWh, sera mise en service en 2026 et soutiendra la stabilité du réseau en stockant l'électricité issue d'un parc éolien local.



Commandé par le développeur Eleqtis B.V., le projet inclut un contrat de maintenance de 10 ans avec garantie de performance.



Le système, de la gamme mtu EnergyPack, permettra des services critiques pour le réseau tels que la régulation de fréquence, le lissage des pics de demande et le trading à court terme.





