Rolls-Royce: un nouveau mtu 12 cylindres attendu en 2026

information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le lancement en 2026 du moteur 12V2000 M96Z, une nouvelle version 12 cylindres de la série mtu 2000, destinée aux yachts rapides, patrouilleurs, bateaux de police et de pêche sportive.



Délivrant 1 634 kW (2 222 mhp), il offre une densité de puissance accrue avec un encombrement quasi inchangé par rapport au modèle précédent.



Le moteur, compatible avec le diesel renouvelable HVO et certifié IMO II / EPA Tier 3 et se distingue 'par une accélération puissante et de faibles émissions', assure le motoriste.



Rolls-Royce poursuit ainsi sa stratégie 'Bridge-to-Propeller' en proposant une offre complète de solutions de propulsion maritime.





