Rolls-Royce:Starlux Airlines commande 10 moteurs Trent XWB97 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 17:41









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un accord avec Starlux Airlines portant sur 10 moteurs Trent XWB-97 destinés à équiper cinq Airbus A350F, confirmant ainsi les options lors du salon aéronautique de Singapour en février 2024.



'Le Trent XWB-97 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité au cours de ses six années de service et de ses plus de trois millions d'heures de vol' indique le groupe.



'Le moteur bénéficiera de l'investissement d'un milliard de livres sterling que nous réalisons dans la famille des moteurs Trent afin d'en améliorer la durabilité et l'efficacité dans toutes les opérations. Nous sommes fiers de continuer à soutenir l'expansion de STARLUX Airlines et nous nous réjouissons de soutenir ces nouveaux appareils lors de leur mise en service' a déclaré Ewen McDonald, directeur de la clientèle, Rolls-Royce - Aérospatiale civile.





