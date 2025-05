Rolls-Royce: signe un contrat pour la Royal Air Force information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé la signature d'un contrat de support de cinq ans avec le ministère britannique de la Défense. Ce contrat porte sur la maintenance et l'entretien du moteur EJ200 qui équipe l'avion Typhoon de la Royal Air Force.



Dans le cadre de la solution TESS (Typhoon Engine Support Solution), Rolls-Royce continuera d'assurer la maintenance et la réparation de 130 moteurs EJ200, soutenant ainsi environ 200 emplois directs.



' Associé à notre programme de mise à niveau, ce contrat garantira que notre flotte de Typhoon restera l'épine dorsale de la défense aérienne du Royaume-Uni pour la prochaine décennie. ' a déclaré le ministre de la Défense, John Healey.



'Cet investissement nous permet, ainsi qu'à notre chaîne d'approvisionnement, de veiller à ce que la Royal Air Force puisse exécuter ses missions efficacement, où et quand elles sont nécessaires, dans un environnement mondial de plus en plus complexe' a rajouté Adam Riddle, président de la Défense chez Rolls-Royce.





