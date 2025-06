Rolls-Royce: salue la stratégie industrielle du Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que la stratégie industrielle dévoilée par le gouvernement britannique constitue un engagement fort en faveur des secteurs de l'aéronautique et du nucléaire, essentiels à la croissance et à la souveraineté technologique du pays.



Tufan Erginbilgic, PDG du groupe, a salué cette orientation, soulignant le rôle stratégique de Rolls-Royce dans les turbines à gaz et les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR) et les réacteurs modulaires avancés (AMR).



Le soutien gouvernemental permettra notamment de consolider l'activité moteurs gros-porteurs de Rolls-Royce et d'établir une position clé du Royaume-Uni dans le segment très porteur des moteurs pour monocouloirs de nouvelle génération.



Rolls-Royce se dit également prêt à renforcer ses capacités dans les technologies nucléaires de nouvelle génération et à poursuivre son rôle dans la défense aérienne du Royaume-Uni et de ses alliés.







